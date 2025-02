Karl Hubers Wahl ist fix

Der Wahlausgang – zehn Mandate ÖVP, neun Mandate SPÖ und zwei Mandate FPÖ – hätte die Möglichkeit geboten, aber Schwarz und Rot verschwendeten keinen Gedanken daran, sich gegenseitig mit einer Allianz mit den Blauen zu übertölpeln. Also saßen gestern Bürgermeister Karl Huber (VP) und Gemeindevorstand Manfred Gaßner (SP) bei einer Pressekonferenz an einem Tisch, um 18 Tage nach der Gemeinderatswahl einen positiven Abschluss ihrer Gespräche zu verkünden. Die SPÖ wird Huber in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 6. März wieder zum Bürgermeister wählen, aber nur auf Zeit: Denn im Jahr 2028 wird Huber in den Ruhestand treten und sein Amt an Emanuel Stefelny (VP) übergeben, was ebenfalls mit der SP schon paktiert ist. "Wir suchen langfristige Lösungen für Ernsthofen. Besonders hervorzuheben ist, dass wir die im Wahlkampf thematisierte Nachfolgeregelung mit Emanuel Stefelny in das Arbeitsübereinkommen aufgenommen haben", sagte Huber.

Damit verbunden ist die Neuerung, dass es in Ernsthofen nunmehr zwei Vizebürgermeister geben wird. Auf Augenhöhe mit der VP und als Widerspiegelung des Volksentscheids – auch bei den Vorzugsstimmen trennte nur eine Stimme die beiden Spitzenkandidaten voneinander – wird Gaßner ebenso Vizebürgermeister wie Stefelny, der mit der Beförderung schon in die Fußstapfen tritt. Stefelny war mit 273 Vorzugsstimmen gegenüber 398 für Huber auch vom Wählervolk schon als Nachfolger akzeptiert, freut man sich in der VP. Als Hauptwerk ihrer Übereinkunft legten Huber und Gaßner aber einen 24-Punkte-Plan für Ernsthofen auf den Tisch. Von SP-Seite befinden sich darin etwa eine Spielplatzoffensive und Barrierefreiheit, während für die VP die Beschaffung von Bauparzellen für junge Ernsthofener Familien ein Leuchtturmprojekt ist.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer