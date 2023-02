Karate-Grundkurs von Askö Steyr

Der Askö Karate Steyr veranstaltet ab Mittwoch, 8. März, einen Grundkurs in Goju Ryu Karate, in dem man effektive Selbstverteidigungstechniken erlernt. Der Kurs dauert rund vier Monate. Trainiert wird mittwochs um 18.30 Uhr in der VS Resthof und freitags um 18 Uhr in der MS Promenade.

Weitere Infos und Anmeldung unter 0664/4158064, per Mail: erich.zeindlhofer@outlook.com

