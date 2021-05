Kapitän Himmelfreundpointner verlässt Vorwärts Steyr

"Hümmi", wie ihn Fans und Freunde nennen, war Spieler der Jahrhundertelf des SK Vorwärts Steyr, hatte maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga, erzielte 11 Tore und absolvierte mehr als 150 Spiele für die Rot-Weißen: Mit Saisonende, in zwei Spielen also, ist Schluss damit. Mit Thomas Himmelfreundpointner verlässt der letzte noch aktive Spieler der Jahrhundertelf den SK BMD Vorwärts Steyr.

Bereits vor mehreren Wochen haben sich die Verantwortlichen mit Thomas Himmelfreundpointner zusammengesetzt, um die Zukunft zu besprechen. „Bei einer derartigen Persönlichkeit wie Hümmi ist es mir ein persönliches Anliegen frühzeitig mit offenen Karten zu spielen. Das ist für beide Seiten fair. Dennoch ist es natürlich nie leicht, wenn ein Vertrag nicht mehr verlängert wird“, sagt der sportliche Leiter Jürgen Tröscher: „Hümmi hat sehr viel für den Verein geleistet. Nicht nur auf dem Feld sondern auch abseits, beispielsweise im Mannschaftsrat. Dafür möchte ich mich im Namen des SKV von Herzen bedanken.“

„Um unser mittelfristiges Ziel – Etablierung in den Top 20 in Österreich – zu erreichen, müssen wir unserer Spielidee folgend, den Kader an die definierten Positionsanforderungen adaptieren. Für eine erfolgreiche nächste Saison müssen wir die Weichen neu stellen und die nächsten Entwicklungsschritte gehen“, erklärt Tröscher die Beweggründe.

Sechs Jahre lief Himmelfreundpointner für den SK BMD Vorwärts Steyr auf. In dieser Zeit hat er viel erlebt. Drei Jahre spielte er in der Regionalliga bevor der Aufstieg in die 2. Liga kam. Das erste Spiel nach dem Aufstieg ist Himmelfreundpointner noch besonders in Erinnerung: „Wir haben vor einer tollen Kulisse den vermeintlichen Riesen SV Ried ärgern können und einen Punkt geholt.“

„Einen Moment den ich nie vergessen werde, ist die Aufstiegsfeier in die 2. Liga. Wir haben zwei Tage durchgefeiert. Es war unsere Reise ins Glück. Details bleiben aber unter Verschluss“, sagt der Kapitän.

Doch neben den vielen Hochs gibt es auch Tiefs. „Das Bitterste ist, dass wir seit geraumer Zeit nicht vor unseren Fans spielen können. Dass ich auch mein letztes Heimspiel ohne Fans im Rücken bestreiten muss, tut sehr weh“, sagt Thomas Himmelfreundpointner, der die lautstarke Unterstützung der Fans vermisst.

Noch ist die Zukunft ungewiss. Eines steht laut Vereinsangaben jedoch fest: Für Thomas Himmelfreundpointner wird es immer einen Platz beim SK BMD Vorwärts Steyr geben. „Wir haben bereits viele Möglichkeiten mit Hümmi durchgesprochen. Doch nun liegt es an ihm seine Wünsche zu äußern und die Pfeiler für seine Zukunft abzustecken. Dann werden wir auf jeden Fall eine Aufgabe für ihn finden“, sagt Jürgen Tröscher über die Zukunft.