Kann Amstetten im Derby die Führung behaupten?

Die vergangenen Wochen waren für Amstettens Trainer Jochen Fallmann wenig erfreulich: Auf die erste Saisonniederlage gegen die Vienna folgte ein glanzloses 1:1 gegen Vorwärts Steyr und zuletzt im Probegalopp mit einer B-Garnitur ein deutliches 2:9 bei Bundesligist LASK. In der zweiten Liga lacht der SKU aber weiterhin von der Tabellenspitze.

Am Freitag um 20.30 Uhr steht für Amstetten mit dem Mostviertel-Derby in St. Pölten die nächste Herausforderung vor der Tür. "Wir werden das Derby mit der nötigen Lockerheit angehen und wollen Spaß haben", sagt Fallmann. Seine Elf dürfe den Gegner nicht mehr so einfach wie zuletzt zu Chancen kommen lassen und müsse konsequenter ins Spiel gehen: "Fakt ist, dass wir heuer eine sehr ordentliche Saison spielen. Wir sind jetzt vom Jäger zum Gejagten geworden. Mit dieser neuen Situation müssen wir umgehen lernen."

Vielleicht ist das aber gar nicht mehr nötig. Denn die aktuelle Form spricht für den Tabellendritten aus der Landeshauptstadt. Und Fallmanns Ex-Verein würde mit einem Heimsieg sogar Amstetten überholen und könnte damit den Sprung an die Tabellenspitze schaffen