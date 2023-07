Kanal, Müll, Hunde und Parken: Das Leben für die Steyrer wird weiter teurer

Die guten Nachrichten waren gestern bei einer Pressekonferenz zu den Budgetzahlen der Stadt rasch erzählt: Der positive Rechnungsabschluss mit einer halben Millionen Euro des Jahres 2022 kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf Steyr in den nächsten Jahren große finanzielle Herausforderungen zukommen und auf die Steyrer Gebührenerhöhungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen: von den Parktarifen bis zur Hundesteuer, von der Kanalgebühr bis zu einer Preissteigerung bei Mittagessen in