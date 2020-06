Am vergangenen Samstag kletterte das Thermometer bei Kaiserwetter das erste Mal in sommerliche Höhen, aber für eine Gruppe Flussschwimmer, die am Steyrufer zwischen dem Kraftwerk in Göritz und Frauenstein ihre Liegetücher ausgebreitet hatten, endete der Badetag jäh mit einem Schreck. Auf der Schotterbank fuhr ein Trupp von sechs Leuten, in Kampfanzügen und mit Sturmgewehren bewaffnet, auf und baute ein Camp auf.