Kammermusik als Andenken an den Mentor

Der große Kammermusiker und Mentor verstarb im Oktober des vergangenen Jahres. Das Abschlusskonzert des Festivals am 8. September um 17 Uhr in der Pfarrkirche Großraming ist dem Gedenken an Hatto Beyerle gewidmet. Harald Haslmayr wird dieses Konzert moderieren.

Das oberösterreichische Atalante Quartett, das im Vorjahr noch mit Beyerle gearbeitet hat, wird Schuberts Quartett "Der Tod und das Mädchen" zur Aufführung bringen. Es ist dies das letzte Streichquartett, welches das Atalante Quartett mit seinem Mentor Beyerle erarbeitet hat.

In diesem Jahr sind internationale junge Klaviertrios und zwei Streichquartette in Großraming anwesend, sie geben Konzerte in Leonstein, Molln, Steinbach/Steyr, Maria Neustift und Großraming.

www.kalkalpen.at

