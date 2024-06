Kalte Dusche an der Bäderkasse

Der Geschäftsführer der Amstettner Veranstaltungsbetriebe (AVB) Christoph Heigl, der Betriebsleiter für die Bäder Reinhard Walter, Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) und die Gemeinderätin des Koalitionspartners der Grünen, Sarah Hörlezeder stellten sich für ein Gruppenfoto auf, das im Dezember einer Presseaussendung über eine soziale Großzügigkeit beigeheftet war: Im Ulmerfelder Heidebad und dem neuen Stadtbad, zu diesem Zeitpunkt noch eine Baustelle, werde in Hinkunft der Eintritt für Kinder bis sechs Jahren gratis sein. "Es soll ein leistbares Bad für alle Amstettnerinnen und Amstettner sein", fügte der Rathauschef hinzu, dass "es ganz wesentlich" sei, "dass Kinder hier schwimmen lernen können".

"Kinder gratis bis sechs Jahre"

Während in den Bädern aller anderen Gemeinden Kinder bis zum Schulalter seit jeher gratis durchs Drehkreuz gelassen werden, holte die schwarz-grüne Rathauskoalition zumindest eine allgemeine Gepflogenheit nach. Zuvor wurden in Amstetten in den Tagen der Regentschaft der SP im Rathaus die Eltern von Fünfjährigen in den Bädern abkassiert. Jetzt, wo zu Saisonbeginn die neuen Tarife aufliegen, sind die Preise an der Badekasse überhaupt im Vergleich zu anderen Gemeinden erst recht wieder - gelinde gesagt - stolz. Mit 9 Euro für einen Tageseintritt für einen Erwachsenen und 6,80 Euro für ein Kind ist das Stadtbad, das am 29. Juni niet- und nagelfertig aufsperrt, bei der Teuerung der Spitzenreiter weit und breit. Mit Strömungskanal, Druckluftdüsen, 75 Meter langer Wasserrutsche und einem riesigen Schwimmbecken mag es ein Erlebnispark sein, aber auch an der Kasse des "normalen" Heidebades in Ulmerfeld berappt eine Mutter, die mit ihrem Kind einen Tag baden gehen will, gleich einmal 13,10 Euro. Und für eine Saisonkarte muss dort eine vierköpfige Familie (Zwei Erwachsene, zwei Kinder) 420 Euro auf den Tisch blättern.

SP: Tarife für Einheimische

Die SP hat jetzt massive Kritik an den ihrer Meinung nach überzogenen Tarifen geübt. Zumindest für Familien mit Wohnsitz in Amstetten müssten die Preise schleunigst runter, fordert Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP): "Es gibt Familien, die sich nicht leisten können, auf Urlaub zu fahren, für sie muss das Bad in den Ferien erschwinglich bleiben." Sarah Hörlezeder (G) beteuert "ein großes Anliegen, dass Amstettens Bäder leistbar sind und leistbar bleiben", und wirft der SP vor, laut Protokoll bei der vergangenen Beiratssitzung der AVB der Preisgestaltung zugestimmt zu haben und nun plötzlich umzuschwenken. Riegler verweist darauf, dass die SP schon im Dezember gegen die Verteuerungen gewesen sei. Was eine Vergünstigung betrifft, wies besagte Beiratssitzung in die Gegenrichtung. Stadtchef Haberhauer sprach bei den Tarifen für das neue Stadtbad wie in der Geschäftswelt von "Einführungspreisen" - "Preopening-Tarife", welche in den Folgejahren deutlich angehoben werden sollen.

VP verweist auf Gutscheine

Mit dem neuen Stadtbad, das derzeit um 30 Millionen Euro errichtet und alle Stückl spielen wird und dem Heidebad auf dem besten Stand, der derzeit zu haben ist, biete man den Badegästen ja auch etwas, kontert die VP. Dem Amstettner Familienpass seien etwa acht Gutscheine für einen Gratiseintritt in die Freizeiteinrichtungen (Bäder, Eishalle) beigeheftet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei angemessen und die Tarife mit den Familienaktionen der Stadt sozial verträglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer