Mit der Beständigkeit, dass die Gemeinde Dietach mit ihrer Wirtschaftskraft auf eigenen Beinen steht, geht Bürgermeister Johannes Kampenhuber (VP) in die Gemeinderatswahl am 26. September. Beim jetzigen Wechselwetter sitzt der Landwirt bei Sonnenschein auf dem Traktor, während er bei Regenschauern an Haustüren läutet. Vor dem Urnengang will der Bürgermeister wieder alle Haushalte abgeklappert und mit allen Bewohnern gesprochen haben.