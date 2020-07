Kaigasse sperren, Platz schaffen: Steyrs Stadtzentrum soll lebenswerter werden

Am Donnerstag wird im Steyrer Gemeinderat der nächste Anlauf für eine zumindest geringfügige Befreiung des Stadtplatzes von unnötigem Autoverkehr unternommen. Ziel des gemeinsamen Antrages von VP/Bürgerforum, Grünen und Neos ist eine Sperre der Kaigasse. Damit könnte der störende Parkplatzsuchverkehr in Richtung Ennskai unterbunden werden. Die Zufahrt zu diesen Parkplätzen ist via Zieglergasse längst problemlos möglich.

Vom Wunsch nach einem autofreien Stadtzentrum ist in diesem Antrag nichts mehr zu lesen. Busse, Lieferverkehr, Taxis und Anrainer könnten weiterhin über den Grünmarkt zufahren. Ebenso könnten alle jene ihre Runden vor den Schanigärten drehen, die dennoch auf einen der acht während der Gastgartensaison verbliebenen Stadtplatz-Parkplätze – plus fünf für Behinderte und rund acht am Grünmarkt – hoffen. Dieser Kompromiss, so die Hoffnung der Initiatoren, könnte bei SP und FP zumindest in Teilen ein Umdenken bewirken. Bisher haben sich die beiden mit deutlicher Mehrheit im Gemeinderat ausgestatteten Fraktionen immer geschlossen und vehement als Gegner dieser Verkehrsberuhigung für eine lebenswertere Altstadt positioniert.

"Mittlerweile gibt es keine größere Stadt mehr, die nicht überlegt, das Zentrum autofrei oder verkehrsberuhigt zu machen", sagt Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP), "es ist auch in Steyr längst Zeit für diesen Schritt. Parkplatznot haben wir jedenfalls keine mehr." Auch mit Blick auf die Landesausstellung sei es wünschenswert, die permanenten Konflikte zwischen Fußgängern, Gästen in Schanigärten und dem Durchzugsverkehr zu minimieren.

"Steyr hinkt 15 Jahre hinterher"

Der Antrag sei ein Angebot an die beiden Autoparteien, sagt Verkehrsstadtrat Reinhard Kaufmann (Grüne): "Wir wollen damit zumindest eine ernsthafte Diskussion anregen. Städte wie Linz, Wien oder Wels planen ebenfalls verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Stadtzentren."

Der Fließverkehr müsse endlich vom Stadtplatz verbannt werden, betont Gemeinderat Pit Freisais (Neos): "Steyr hinkt auch in dieser Frage leider wie immer 15 Jahre hinterher. Die Lebensqualität würde massiv steigen, wenn weniger Autos über den Stadtplatz Richtung Ennskai fahren. Das ist die Zukunft, daran führt kein Weg vorbei." Er habe aber wenig Hoffnung auf Bewegung bei SP und FP.

Am Standpunkt der SP habe sich nichts geändert, sagt Bürgermeister Gerald Hackl: "Kaufmannschaft und Gastronomie kämpfen um ihre Existenz. Diesen Versuch jetzt zu starten, wäre der schlechtestmögliche Zeitpunkt."

Und auch die FP winkt ab, obwohl die autofreien Zentren etwa in Linz und Wels von den Freiheitlichen umgesetzt werden. Man sei anderer Auffassung als die Parteifreunde, sagt Vizebürgermeister Helmut Zöttl: "In Steyr gibt es andere Rahmenbedingungen. Bei uns ist es komplizierter, das Ringsystem hat sich bewährt."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at