Der Schiffsweg am Ennsufer ist ein Paradies für Jogger und Spaziergänger in Steyr. Seit Wochenanfang nicht mehr: Am Wegesrand stapeln sich die Baumstämme, Geäst türmt sich in großen Reisighaufen auf der Wiesenzeile auf. Der Holzfällertrupp hat bei einem Kahlschlag des Uferbewuchs nur vereinzelt Bäume stehen lassen, die Stümpfe reihen sich aneinander neben dem Fluss.