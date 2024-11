Kafka starb vor 100 Jahren: Konzert und Lesung im Röda

Am 3. Juni 1924 starb der legendäre Schriftsteller Franz Kafka im Alter von nur 41 Jahren in Kierling, einem Teil Klosterneuburgs, Veröffentlicht wurden Kafkas Werke, die zur Weltliteratur zählen, zum großen Teil erst nach seinem Tod von Max Brod, einem engen Freund, den er als Nachlassverwalter auserwählt hatte.

Das Steyrer Kulturhaus Röda widmet Kafka morgen, Mittwoch, 27. November, einen besonderen Abend: Um 20.30 Uhr starten die Kafka Band und der Wiener Comic-Zeichner Nicolas Mahler auf Einladung der Initiative Literaturschiff mit ihrer Konzert- und Lesungsperformance.

Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudis sowie der ebenfalls aus Tschechien stammende Comiczeichner und Sänger "Jaromir 99" Svejdik inszenieren gemeinsam mit der Kafka Band "Der Process". Nach "Das Schloss" und "Amerika" widmen sich die sechs Musiker nun dem dritten Romanfragment Franz Kafkas.

"Kafka für Boshafte"

Anlässlich des 100. Todestags des Schriftstellers stellt der vielfach ausgezeichnete Zeichner und Autor Nicolas Mahler seine Comic-Biografie "Komplett Kafka" sowie seinen Band "Kafka für Boshafte", beide erschienen bei Suhrkamp, vor. Er setzt darin auf witzig-pointierte Weise Kafkas Leben und Werk ins Bild. Mahlers Cartoons erschienen unter anderem bereits in der Zeit, der NZZ am Sonntag, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sowie in der Satirezeitschrift Titanic.

"Es wird dies ein großer Abend zum Gedenkjahr, das uns neue Facetten des weltweit verehrten Autors erschließen wird", sagt Christian Gsöllradl-Samhaber, Obmann des Literaturschiffs.

Das Kafka-Band-Projekt entstand 2013 in Kooperation mit dem Literaturhaus Stuttgart. Wie auch die Vorgängeralben wird das aktuelle Programm "Der Process" wieder mit dem Literaturhaus Stuttgart umgesetzt. Die Kafka Band besteht neben den beiden Frontmännern Rudis und "Jaromir 99" aus den Musikern Tomas Neuwerth (Schlagzeug), Lukas Moravek (Trompete, Gitarre, Gesang), Zdenek Jurcík (Keyboard), Petr Weiser (Bass) sowie dem Musiker und Produzenten Dusan Neuwerth (Gitarre). "Wir wollten eigentlich nur zwei Mal auftreten, in Prag und im Literaturhaus in Stuttgart zur Eröffnung der Ausstellung ,K: Kafka in KomiKs‘. Doch danach folgten unzählige weitere Anfragen", sagt Rudis über die Entstehung der Trilogie. Mit dem zwölf Lieder umfassenden Album "Der Process" schließe sich nun der Kreis: "Es ist eine düstere Geschichte, aber sie hat auch einen schrägen Humor."

Im Schatten der Weltpolitik

Bereits heute, Dienstag, gastiert die aus der Ukraine stammende Schriftstellerin Sofia Andruchowytsch auf Einladung von Literaturschiff und Museum Arbeitswelt in Steyr. Sie liest um 19.30 Uhr im Museum Arbeitswelt aus "Die Geschichte von Sofia". Darin geht es um eine leidenschaftliche, heimliche Liebe im Schatten der Weltpolitik und um den ukrainischen Kampf gegen die sowjetrussische Übermacht.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner