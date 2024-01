Kabarett "Serben sterben langsam" im Steyrer Museum

Kabarettistin Malarina tritt am Donnerstag im Museum Arbeitswelt auf.

Den Auftakt bestreitet die mit dem Salzburger Stier und dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnete Aufsteigerin des Jahres, Malarina. Die in Serbien geborene, in Innsbruck aufgewachsene und in Wien studierende Marina Lackovic, wie Malarina mit bürgerlichem Namen heißt, präsentiert "Serben sterben langsam".

Mit messerscharfen Pointen geht Malarina in ihrem Soloprogramm unter anderem der Frage nach, wie es die Serben schaffen, sich in Österreich zu integrieren. Hier eine Nation, deren Image seit Kaisermord und Srebrenica schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, dort ein Land, dessen Geschichtslehrer nach wie vor mit nicht nachlassender Erschütterung von ebendiesem Kaisermord berichten.

Malarina lädt zu einer kabarettistischen Geschichtsstunde von Sarajewo nach Ibiza ein und durchleuchtet die serbische Seele sowie die österreichische Politik. Im Stück beschreibt sie den schmerzhaften Verlust von HC Strache und den Weg serbischer Gastarbeiter.

Weiter Kabaretttermine: 1. März: Hosea Ratschiller; 22. März: Wir Staatskünstler – Alte Hunde, neue Tricks; 20. Juni: Dirk Stermann – Zusammenbraut

