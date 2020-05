Kabarett mit Eckel erst im Mai 2021

Davon betroffen ist auch die "Perlenreihe", das Rahmenprogramm des Theatersommers.

Fans von Kabarettist Klaus Eckel, der ursprünglich am 7. Juli in Haag "sein Gefühl loswerden" wollte, müssen sich ebenfalls gedulden, allerdings nur zusätzliche zehn Monate lang. Er zeigt sein bereits ausverkauftes Programm "Ich werde das Gefühl nicht los" im kommenden Jahr jedoch nicht mehr im Rahmen des Theatersommers, sondern bereits am 11. Mai 2021 in der Haager Mostviertelhalle. Die Karten behalten auch für kommendes Jahr ihre Gültigkeit.

Alle Infos zum Programm und den Verschiebungen finden Sie auf www.theatersommer.at

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.