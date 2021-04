Er sei in der glücklichen Lage, gleich zwei Frauen an seiner Seite zu haben, sagte Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) heute bei der Bekanntgabe der Kandidatenliste für die bevorstehende Gemeinderatswahl am 26. September: „Ich fühle mich ein wenig wie der Hahn im Korb“, ergänzte der FP-Frontmann mit Schmunzeln. Fünf Monate vor dem Wahltermin im Herbst hat nun die Steyrer FP ihre Kandidatenliste präsentiert.