Junger Luchs Janus streift ab jetzt durch den Nationalpark

Ein, zwei vorsichtige Tapser hinaus aus der Transportkiste, dann sucht Luchsmännchen Janus in mächtigen Sätzen und auf leisen Sohlen das Weite. Der Neuzugang im Nationalpark Kalkalpen wurde gestern zeitig in der Früh bei klarem Sternenhimmel im Bodinggraben freigesetzt. In den nächsten Tagen wird Janus sein neues Revier erkunden. Der nächste wichtige Schritt ist, dass er selbst Beute macht. Ein Luchs braucht in etwa ein Reh pro Woche.