Junge Steyrer am Wort

Die Stadt mitgestalten und mit eigenen Ideen bereichern: Kommenden Samstag, 8. Oktober, findet in Steyr an der Fachhochschule im Wehrgraben das zweite Jugendparlament statt. Ab 10 Uhr können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren ihre Vorschläge diskutieren und darüber abstimmen. Zuvor wurden Anträge schriftlich eingebracht, die am Samstag debattiert und zur Abstimmung gebracht werden. Alle Anwesenden können sich zu Wort melden.

Berechtigt zur Abstimmung sind junge Erwachsene, die entweder in Steyr leben oder arbeiten beziehungsweise ihre Ausbildung hier absolvieren und die somit einen engen Bezug zur Stadt haben. Das parteiübergreifende Sitzungspräsidium stellt einen reibungslosen Ablauf und ein respektvolles Miteinander sicher. Im Anschluss wird gefeiert und können die Sitzungsergebnisse analysiert werden. Das Organisationsteam freut sich auf viele Teilnehmer. Informationen zum Jugendparlament gibt es in den sozialen Medien sowie per E-Mail an jugendparlament-steyr@gmx.at