Zeitlich ist der Bürgermeister- und Spitzenkandidat von seiner Tätigkeit als Leiter des Jugendzentrums "Dezibel" in Letten bei Sierning nicht weit weg, beruflich schon: Der 27-jährige Christoph Winkler ist nun nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der JKU Linz wissenschaftlicher Projektmitarbeiter an der juridischen Fakultät. In seiner Heimatgemeinde führt er vor Barbara Brich (47) und Ewald Donner (55) die Kandidatenliste der SP an.