Junge Macher beschäftigen sich in Steyr mit Zukunftstechnologien

Im Oktober startet das Projekt "Junior Maker Pioneers". Einen Einblick, worum es sich dabei handelt, haben Besucher bei der 20-Jahr-Feier der Kinderuni OÖ kürzlich bekommen. Die vielen Mitmach- und Aktivstationen lieferten einen Vorgeschmack, was die Kinder und Jugendlichen in den nächsten Jahren erwartet.

Zukunftstechnologien begreifen, entwickeln und machen, das ist der Leitsatz von "Junior Maker Pioneers". Das Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert. "Wir wollen nun mit den Junior Maker Pioneers eine Verbindung zwischen Technik und den Herausforderungen der Klimakrise schaffen", sagt Ideengeber Christian Stadlmann, Professor an der FH OÖ Campus Steyr. Kinder seien interessiert an Technik, aber die Eltern würden rasch an ihre Grenzen stoßen. "Die Idee ist nun, in permanenten Gruppen, aber auch in Workshops und Schulprojekten Kinder für erneuerbare Technologien zu begeistern und sie spielerisch zu Makern zu machen, also zu aktiven Akteuren, die ihre Ideen umsetzen", erklärt Stadlmann.

Neben den Kooperationspartnern Kinderuni OÖ, Steyr-Werke, Museum Arbeitswelt, TIC Steyr und FAZAT sind zahlreiche namhafte regionale Firmen mit ins Projekt eingebunden, die im Bereich erneuerbare Technologien – von Photovoltaik über Windenergie bis Wasserkraft – tätig sind. Einige dieser Experten waren bei der 20-Jahr-Feier der Kinderuni OÖ im Museum Arbeitswelt mit Mitmachstationen vertreten. So widmeten sich Steyr-Werke dem Thema Wind mit einer Nebelringkanone. Bei Fronius konnten die Kinder ein Solarauto bauen. "Es freut mich, dass wir mit unseren Ideenwettbewerben Sprungbretter für so tolle Ideen und Projekte sein dürfen und damit für die regionale Entwicklung einen positiven Beitrag leisten", sagt TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner. (dmf)

