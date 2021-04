Junge Autolenkerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sie war zuvor im Gemeindegebiet von Waldneukirchen auf der Nußbacher Landesstraße Richtung Waldneukirchen gefahren. In einem kleinen Waldstück kam sie aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Frau wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie in das Lkh Steyr eingeliefert.