Julia, die neue "Shopping Queen"

Die Euratsfelderin Julia Krahofer entschied den Wettbewerb um die Krone der Amstettner Shopping Queen für sich. Anders als im Vorjahr, wo eine Jury Stefanie Schager zur Siegerin kürte, wurde die diesjährige Gewinnerin Corona-bedingt via Onlinevoting ermittelt. 700 Personen klickten für die Jungbäuerin mit deren Outfit zum Thema "Blickfang – Sei der Hingucker!" "Ich bin total überwältigt und so glücklich. Gerechnet habe ich nicht damit, weil meine Mitbewerberinnen auch alle tolle Outfits hatten", freute sich die 24-Jährige nach der Preisverleihung. Was sie mit ihrer Siegesprämie, einer "Stadt Amstetten Gutscheinkarte" im Wert von 200 Euro, die die Stadtwerke Amstetten gesponsert hatten, macht, wusste die Siegerin aber schon ganz genau: "Damit werde ich für meinen Mann, unseren Sohn und mich schönes, festliches Weihnachtsgewand kaufen." Auch für ihre beste Freundin, die sie auf der Einkaufstour begleitet hatte, werde noch ein kleines Dankeschön abfallen, sagte die neue Shopping Queen.

Georg Trimmel, Geschäftsführer der Stadtmarketing Amstetten GmbH, der neben Bürgermeister Christian Haberhauer der Siegerin gratulierte, gab einen Ausblick wie es mit dem Format nächstes Jahr weitergehen soll: "Eine Fortsetzung der Shopping Queen ist für nächstes Jahr bereits fest geplant." Weil es natürlich auch Männer mit Geschmack und Stil gibt, wird der Wettbewerb auch auf die Kür des Amstettner "Shopping King" ausgeweitet werden.