Jugendlicher Bandenzauber begeisterte drei Tage lang in der Steyrer Stadthalle

So freuen sich wahre Sieger: Turnierveranstalter USV St. Ulrich siegte gleich zum Auftakt bei den Ältesten, der U14.

Beim mittlerweile größten Nachwuchsturnier der Region, dem Jako-Hallenfußball-Nachwuchscup, rollte das runde Leder wieder gekonnt durch die Stadthalle Steyr. 56 Teams mit rund 700 begeisterten Talenten waren bereits zum achten Mal dem Ruf des USV St. Ulrich gefolgt.

Daniel Pantelic, der 45-Jährige war heuer erstmals Cheforganisator Bild: Moser

Gestützt auf das bewährte Organisationsteam rund um Nachwuchschef Alexander Kubizek war heuer erstmals der St. Ulricher Nachwuchstrainer und ehemalige Spieler von Amateure und Vorwärts Steyr, Daniel Pantelic, für die Abwicklung dieses Nachwuchsturniers verantwortlich. Und er hatte mit seinen bis zu 30 Helfern täglich alle Hände voll zu tun an diesen drei Turniertagen. "Der Zusammenhalt im Verein ist aber unglaublich und hat sich auch heuer wieder einmal bewährt", sagt der mittlerweile 45-Jährige, der in seiner Karriere die Trikots von elf verschiedenen Vereinen getragen hat: "Wir sind zwar nur ein kleiner Klub, der Teamgeist hier in St. Ulrich ist dafür aber riesig."

Die Talente kämpften beim Turnier mit Einsatz um jeden Ball: Szene aus dem Spiel St. Ulrich gegen St. Florian (U14) Bild: Moser

Dass das Ulricher Turnier einen hervorragenden Ruf genießt, zeigte sich auch daran, dass selbst Bundesligist LASK mit drei Talenteteams am Start war. Diese gaben zwar eine Kostprobe ihres großen Könnens ab und siegten in zwei Altersklassen (U9 und U10), einmal aber schafften sie es nicht einmal ins Halbfinale. Das unterstreicht, wie stark besetzt der Jako-Nachwuchscup ist.

In den acht Altersklassen gab es heuer gleich fünf verschiedene Vereine, die sich über den Siegerpokal freuen durften. Neben Zweifachsieger LASK räumte auch der SK Vorwärts Steyr zwei Titel ab (U11 und U13), zudem siegten Union Maria Neustift (U8), St. Florian (U12) und Veranstalter USV St. Ulrich (U14).

Als Sieger durften sich auch die wieder deutlich mehr als 1000 Zuschauer, darunter Steyrs Sportstadtrat Christian Baumgarten und Altbürgermeister Gerald Hackl, fühlen. "Ihnen wurde Nachwuchssport auf höchstem Niveau mit viel Freude und großem Einsatz geboten", sagt Kubizek.

Auf professionellem Niveau bewegt sich auch das Rundherum, das die Ulricher dem Nachwuchs angedeihen lassen: Vorwärts-Physiotherapeut Maximilian Wolfsjäger kümmerte sich um die Anliegen der Talente, in einem eigenen VIP-Klub durften sich Spieler und Trainer wie echte Profis fühlen. Zudem gab es in jeder Altersklasse als Fairnesspreis 1000-Euro-Gutscheine, Dressen, Trikots und Trinkflaschen für die Top Drei sowie ein Geschenk für jeden Spieler.

