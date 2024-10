Jugendbande hantierte mit illegalen Böllern: Tausende Euro Schaden

Erheblichen Sachschaden hat eine Jugendbande in den vergangenen drei Wochen in Grünau im Almtal und in Steinbach am Ziehberg angerichtet: Mit Kugelbomben und anderen Böllern, die in Österreich verboten sind und illegal aus Tschechien importiert wurden, sprengten sie mehrmals öffentliche Mistkübel und Zeitungskassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Mittlerweile konnten sieben Jugendliche im Alter zwischen 17 und 20 Jahren aus dem Bezirk Kirchdorf ausgeforscht werden, die für die Schäden verantwortlich sein sollen. Bei mehreren Durchsuchungen stellte die Polizei mehr als 500 Stück pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 und F4 sicher.

Bei einem der Einsätze verhielt sich einer der Beschuldigten derart unkooperativ, dass er vorübergehend festgenommen werden musste. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wels und an die Bezirkshauptmannschaften Gmunden und Kirchdorf folgen.

