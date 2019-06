Jugend begeisterte mit Oper

Dass sich die Jugend nicht für Oper und Opernmusik begeistern lässt: Diese These haben die Schüler der Musikmittelschule Haag eindrucksvoll widerlegt, und das nicht zum ersten Mal. Mit ihrem Stück "Donna Giovanna – oder: Die Zauberkröte kehrt zurück" landeten sie den nächsten großen Bühnenerfolg. Dabei brillierten sie als Schauspieler, Tänzer und Sänger. Roland Maderböck, der Leiter des Musikzweiges an der Haager MMS, hatte schwierige Passagen aus Opern von Mozart, Verdi und anderen mehr in kindgerechte Form gebracht und mehrere Monate lang mit seinen Schützlingen einstudiert. Bei den vier Aufführungen in der Haager Sporthalle, zu denen sich auch Bildungsdirektor Johann Heuras und Bürgermeister Lukas Michlmayr eingefunden hatten, gab es jede Menge Applaus für die Produktion und die jungen Darsteller. Schon im Vorjahr war der erste Teil der "Zauberkröte" aufgeführt worden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Haag Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.