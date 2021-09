Jüdischer Friedhof ist am Tag des Denkmals offen

Der normalerweise versperrte jüdische Friedhof in Steyr kann am Sonntag, 26. September, dem "Tag des Denkmals", von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Der Friedhofseingang liegt am Taborweg zwischen Schnallentor und ehemaligem Taborrestaurant. Führungen werden um 14.15 Uhr und um 15.15 Uhr angeboten. 141 Erwachsene, 50 Kinder, 100 Opfer des Todesmarsches der ungarischen Juden im April 1945 und einige Flüchtlinge, die nach dem Krieg verstarben, sind am jüdischen Friedhof in Steyr begraben.

Männliche Besucher werden gebeten, dem jüdischen Brauch entsprechend, eine Kopfbedeckung zu tragen. Es gilt die 3-G-Regel.