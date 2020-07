Judith Ringer wird Chefin der VP Steyr

Weichenstellung bei der Steyrer Stadt-VP: Auf Vorschlag von Stadtrat Gunter Mayrhofer wurde Bundesrätin und Wirtschaftskammerobfrau Judith Ringer vom Stadtparteivorstand einstimmig zur designierten Parteiobfrau der Türkisen ernannt.

"Ich freue mich darauf, mich am Stadtparteitag im Herbst der Wahl stellen zu können", sagt die 53-jährige Unternehmerin, "die VP ist eine wichtige politische Kraft in Steyr. Es ehrt mich sehr, die Partei in die Zukunft zu führen und neue Impulse setzen zu dürfen." Besonders der Kontakt zu den Menschen sei ihr ein Anliegen: "Ich möchte die Wünsche und Sorgen der Menschen noch besser kennenlernen."

Ringer ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie leitet ein weltweit agierendes Familienunternehmen für Spezialfahrzeugbau in Waldneukirchen. Ihre Schulzeit verbrachte sie in Steyr, die ersten zehn Jahre ihrer beruflichen Laufbahn bei BMW Steyr. Seit Februar vertritt sie die VP im Bundesrat und sammelte politische Erfahrung. Mit ihr wird erstmals eine Frau an der Spitze der VP Steyr stehen.