Jubiläum darf 250.000 Euro kosten

Wenn die Corona-Pandemie ihren Würgegriff vom Hals lässt, wäre in Amstetten ausgiebiges Feiern angesagt: Vor 50 Jahren nahm die Großgemeinde Amstetten durch die Fusion der Gemeinden Ulmerfeld-Hausmening, Mauer und Preinsbach mit der Stadt Gestalt an. Die Zusammenlegung bildete das Fundament für den Aufschwung, den die Bezirkshauptstadt nach 1972 genommen hat.

Für die Rathauskoalition aus VP und Grünen sind nicht nur fette fünf Jahrzehnte ein guter Grund, das Jubiläum gebührend zu feiern. "Nach all der Mühe und Plage, die Corona bereitet hat, ist es gut für alle, wieder Gemeinschaft zu erleben. Wir wollen ein Fest mit der und für die Bevölkerung", sagt Kulturstadtrat Stefan Jandl (VP). Bei einem Fraktionsgespräch wurde den anderen Parteienvertretern bereits ein Konzept vorgelegt, wie, wann und wo der 50. Geburtstag der Großgemeinde gefeiert werden soll. Der Festreigen soll am 22. Mai in der Stadt Amstetten beginnen, am 5. Juni folgt das erste von fünf weiteren Stadtteilfesten in Preinsbach. Am 24. Juli ist der Feiertermin für Ulmerfeld-Hausmening eingetragen, das seinerseits durch eine vorangegangene Fusion der beiden Nachbarorte im Jahr 1965 hervorgegangen ist.

Vereine sollen mitgestalten

Jandl hat bereits alle Vereinsobleute und Feuerwehrkommandanten, Musikkapellmeister und Sportfunktionäre eingeladen, Beiträge für die Programmgestaltung zu liefern. "Die Feiern sollen nichts Aufgesetztes sein", pflichtet ihm Grüne-Stadtrat Dominic Hörlezeder bei, "sondern zu einem guten Selbstbewusstsein der AmstettnerInnen beitragen." Auch fürs leibliche Wohl sorgt die Stadt vor: An die Besucher werden Markerl für Gratisessen und Gratisgetränke ausgegeben. Weil obendrein das Land Niederösterreich sein hundertjähriges Bestehen als Bundesland mit einem großen Bezirksfest feiert, wird die Feierlaune über den ganzen Sommer andauern. Für die SPÖ sind das nur schöne Worte. Für Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP) sind die Zeiten nicht danach, mit dem Geld um sich zu werfen: "Die Stadt hat für wichtige Sozialhilfen wie den Heizkostenzuschuss kein Geld und dann wird um eine Viertelmillion Euro gefeiert. Das ist unverständlich."

50 Jahre Amstetten

Die Welle der Gemeindezusammenlegungen Anfang der 1970er Jahre hat auch Amstetten geprägt: 1972 wurden Ulmerfeld-Hausmening, das bereits 1965 fusionierte, Mauer, Preinsbach und die Stadt zur Großgemeinde vereint. Die Zusammenlegung brachte stetes Wachstum: Heute zählt Amstetten 23.569 Einwohner.