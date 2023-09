Jubiläum beim Almabtrieb in Molln

Die Weidegenossenschaft Molln lädt am Samstag, 30. September, zum zehnten Mal ein, ihren Almabtrieb zu feiern. Die Kühe werden von der Brettmaisalm neben der Grünburger Hütte zum Festgelände beim Kremesbichler in der Forstau in Steinbach an der Steyr getrieben. Der Start erfolgt um 10 Uhr, gegen Mittag wird das Almvieh im Tal erwartet. Für die Besucher gibt es ein Festzelt mit umfangreichem Rahmenprogramm und Musik sowie eine Präsentation von Handwerkskunst mit Holz- und Schmiedearbeiten. Foto: Teichmann

