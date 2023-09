Jubiläum: 30 Jahre Kunstverein Zwischenbrücken

Dieses Jubiläum wird mit einer großen Gemeinschaftsausstellung in der Schlossgalerie Steyr gefeiert. Die Besucher erwartet eine bunte Mischung an Werken der Mitglieder: von Steyr-Motiven über Akte bis hin zu Landschaften und Städten – gefertigt in Techniken wie Acryl, Aquarell oder Linolschnitt. Die Schau wird am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr von SP-Kulturstadträtin Katrin Auer eröffnet. Zur Ausstellung spricht Leopold Kogler, Präsident der NÖ Kunstvereine. Der Kunstverein "Kreis ZwischenBrücken Steyr" wurde im Jahr 1993 durch eine Gruppe Künstler ins Leben gerufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper