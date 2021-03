Jubel am Stadtplatz vor dem Untergang

Das Unheil hatte seinen Vorboten: Das Leben in der Stadt war durch Trostlosigkeit gelähmt, jeder Zweite hatte im März 1938 keine Arbeit. Viele von ihnen waren schon aus der Notstandshilfe "ausgesteuert". Wie ein Leichentuch für den Ständestaat wehte schon am 5. März eine Hakenkreuzfahne aus dem Rathaus, während auf dem Stadtplatz darunter schon eine Woche vor dem "Anschluss" bei einer nationalsozialistischen Großdemonstration die Hände zum Hitlergruß hochgestreckt wurden.

Zum gestrigen 83. Jahrestag des Einmarsches der Truppen des "Dritten Reiches" und der Auslöschung Österreichs erinnerte die Steyrer Historikerin Waltraud Neuhauser-Pfeiffer an den Schicksalstag, der auch in Steyr seinen Niederschlag fand.

Schon in der Nacht des 11. März, in der Bundeskanzler Kurt Schuschnigg mit seinen Radioworten "Gott schütze Österreich!" der Gewalt wich, zogen die Nazis mit einem Fackelzug durch die Stadt. Die jüdische Geschäftsfrau Gisela Schimmerling erinnerte sich in einem Interview, das Neuhauser-Pfeiffer 1997 mit ihr führte: "Als Hitler einmarschiert ist, haben wir die Jalousien zugemacht. Wir Kinder lagen bei den Eltern im Bett und hörten, wie sie draußen mit den Fackeln vorbeimarschierten." Bevor Adolf Hitler die Männer auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges führte und die Juden ermorden ließ, bejubelten am 14. März 18.000 Menschen am Stadtplatz den Einmarsch, und der Mundartdichter Gregor Goldbacher reimte zum Anlass: "Mei Hoamat is greßa worn". Der Terror sollte dann sieben Jahre dauern. (feh)