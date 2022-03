Josef Stockinger und die Geschichte zweier Leben

Achtzehn Frontbriefe des Steyrers Josef an seine Eltern und Briefe zweier Liebender während des Zweiten Weltkriegs bilden den Rahmen für das neue Buch von Josef Stockinger, das in der Edition Arbeitswelt erschienen ist. Zum 100. Geburtstag seiner Mutter Vilma und dem 50. Todesjahr seines Vaters hatte der studierte Historiker die Idee, das Leben der beiden anhand des Briefwechsels zu rekonstruieren und somit einen Einblick in die Gefühls- und Alltagswelt der Menschen zur damaligen Zeit zu geben. Am Freitag, 25. März, wird das Buch um 19.30 Uhr im Museum Arbeitswelt präsentiert. Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

"Fräulein Vilma und ihr Josef" ist eine liebevolle Rekonstruktion persönlicher Lebensgeschichten, eingebettet in die sozialgeschichtliche Darstellung Steyrs in der Zwischenkriegszeit und die Schilderung des "Kosmos von Groß-Wien" in der Zeit der NS-Diktatur. Geschrieben aus humanistischer Weltsicht und im Geiste des Antifaschismus zeigen die Geschichten die Lebensrealitäten dieser Zeit und verbinden sich mit Berichten zur materiellen Not des Alltags. Zugleich ist das Buch aber auch die Geschichte von Romantik im Nachkriegsösterreich, stellt Fragen zu Weltanschauung und Religion und gibt Einblick in die Literatur- und Musikwelt der damaligen Zeit.

Der 1961 geborene Stockinger ist promovierter Historiker und Politologe. Seit 1988 ist er in der Aus- und Weiterbildung sowie in der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Behinderung tätig. Er war Mitarbeiter der Landesausstellung "Arbeit Mensch Maschine" und Gründungsmitglied des Mauthausen Komitees Steyr. Sein Sammelband "Zeit die prägt" zählt zu einer der wichtigsten sozialwissenschaftlichen und zeitgeschichtlichen Sammlungen über die Entwicklung Steyrs und der Region.