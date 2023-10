Jonas Rapp holte Bergtrikot beim Cro Race

Jonas Rapp setzte sich am Berg gegen internationale Spitzenfahrer durch.

Beim äußerst stark besetzten Cro Race konnte Hrinkow-Fahrer Jonas Rapp aus Deutschland das Bergtrikot auf der Schlussetappe verteidigen. Somit geht eine sehr erfolgreiche Rundfahrt in Kroatien für das Profiradteam zu Ende.

Auch Teamkollege Marvin Hammerschmid konnte sich zuvor kurzzeitig das Bergtrikot überstreifen. Mannschaftlich geschlossen stellte Hrinkow mit Abstand das beste Conti-Team während der Sechs-Tage-Tour. Es präsentierte sich in Topform, fuhr immer wieder in die Auslage, machte mit spektakulären Bildern auf dem Sportkanal Eurosport nicht nur Werbung in eigener Sache, sondern auch für Steyr. Den Gesamtsieg holte Orluis Aular aus Venezuela.

