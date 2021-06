Jonas Rapp beendete Tour in Kleinpolen als Neunter

Am letzten Tag der "Tour of Malopolska" hatte gestern das Steyrer Hrinkow-Team alle strategischen Positionen besetzt: Als auf der 131 Kilometer langen Schlussetappe, die in Jablonka gestartet wurde, die Post abging, sorgten Michael Konczer und Stefan Kolb für das Hrinkow-Grün in der achtköpfigen Fluchtgruppe. Kolb machte Tempo, aber Konczer schonte seine Kräfte, weil ihn am Ende Jonas Rapp noch als Windschattenspender hätte brauchen können. Tatsächlich gab Hrinkows sportlicher Leiter Matej Mugerli die Taktik aus, die Spitzenposition des Teamleaders in der Gesamtwertung nicht zu gefährden und ihm bei Bedarf die Leiter zu bauen. Daher machten die im Feld verbliebenen Hrinkow-Fahrer gemeinsam mit dem Uno-X-Team Tempo. Beim Schlussanstieg waren die Ausreißer wieder gestellt, was sich für das Hrinkow-Team lohnte: Rapp holte als Gesamtneunter wertvolle UCI-Punkte.