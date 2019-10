Jobs für die Manager von morgen am Campus Steyr

Mehr als 60 führende Unternehmen finden sich am Donnerstag, 24. Oktober, von 11 bis 16 Uhr am Campus Steyr der FH Oberösterreich ein, um Jobs, Praktika und Themen für Abschlussarbeiten in den Bereichen Management, Wirtschaft und Digital Business zu präsentieren. Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich, der Eintritt ist frei.

Studierende und Absolventen der Fachhochschule haben bei dieser Messe die Möglichkeit, persönliche Kontakte mit Unternehmen wie Coca Cola, Engel Austria, voestalpine, BMD, PWC, Porsche, Rosenbauer, MAN oder Hofer zu knüpfen. "Unsere jährliche Karrieremesse ist die ideale Recruiting-Plattform für Unternehmen. Durch die bauliche Erweiterung des Campus Steyr konnten wir heuer auch mehr Firmen als im Vorjahr einen Ausstellerplatz zur Verfügung stellen", sagt Dekan Heimo Losbichler.

