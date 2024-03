Joana Frischer, eine Virtuosin mit dem Akkordeon

Sie wurde für ihre Darbietung in der Kategorie Akkordeon 3plus mit dem Prädikat "Gold und Landessieg" ausgezeichnet. Die junge Akkordeonistin, die an der Landesmusikschule Garsten vom ehemaligen Behamberger Kapellmeister Roman Prüller unterrichtet wird, hat sich damit für den Bundeswettbewerb Ende Mai in Brixen qualifiziert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper