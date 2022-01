Jetzt muss Nußbach um den Finalplatz kämpfen

Das haben sich Kapitänin Marlene Hieslmair und Co in der Faustball-Bundesliga vermutlich anders vorgestellt: Nach der 1:3-Niederlage gegen Freistadt gab es zwar einen 3:1-Erfolg gegen Arnreit, dennoch muss Union Nußbach vor der letzten Runde um den Einzug ins Final-3 bangen. Allerdings sind auch noch Rang eins und der Fixplatz im Endspiel in Reichweite. "Leider sind uns, wie auch schon in den letzten Runden, zu viele Unstimmigkeiten und Fehler passiert", sagt Hieslmair.

Am kommenden Wochenende treffen die Kremstalerinnen auf den bereits fix qualifizierten Titelverteidiger Seekirchen und Nachzügler Urfahr. Bei zwei Siegen darf Nußbach sogar mit Rang eins spekulieren, zwei Niederlagen könnten den Top-3-Platz kosten. Denn Laakirchen und Freistadt sind in Lauerstellung und haben die vermeintlich leichteren Gegner. Selbst Wels hat mit vier Punkten Rückstand auf Nußbach noch theoretische Chancen auf den Finalplatz.

"Wir sind sehr froh, dass wir nach dem ersten Spiel ein Hakerl machen und uns gegen Arnreit den Sieg holen konnten. Das war auch im Hinblick auf die Final-3-Qualifikation sehr wichtig", sagt Trainer Marco Salzberger. "Nächste Woche steht noch ein hartes Spiel auf dem Plan. Gegen Seekirchen wird es auf jeden Fall spannend, und auch Urfahr zeigte in den letzten Runden wieder, dass mit ihnen zu rechnen ist. Wir müssen also Gas geben."