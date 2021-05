„Dass ich die Neun-Minuten-Schallmauer durchbrochen habe, bedeutet mir einiges“, sagte Tobias Rattinger vom LAC Amateure Steyr nach dem 3000-Meter-Hindernisrennen bei den Staatsmeisterschaften in Wien. Nicht weniger dürfte ihm sein erster Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse bedeuten: Der 23-jährige Medizinstudent gewann diesen nach einem taktisch perfekten Rennen in 8:52,88 Minuten vor seinem schärfsten Rivalen, dem steirischen Ex-Staatsmeister Paul