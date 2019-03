Jetzt ist auch Amstettens Trainer Fallmann seine weiße Weste los

AMSTETTEN. Die Mostviertler verloren bei Ligafavorit Ried vor den Augen von „Spion“ Scheiblehner mit 0:2. Damit bleibt der SKU auf einem Abstiegsrang hängen.

Jochen Fallmann ist die weiße Weste los. Der SKU Amstetten gab in der Sonntagsmatinee bei Titelfavorit Ried unter dem neuen Trainer nicht nur erstmals Punkte ab, sondern kassierte mit 0:2 auch die erste Niederlage nach zwei Siegen. „Wir haben mutig gespielt, tolle Chancen gehabt, diese aber leider nicht genutzt“, sagt Fallmann.

Die Mostviertler hielten gegen die Topmannschaft aus dem Innviertel vor den Augen von Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner, der sich fürs sonntägige Derby in Amstetten Notizen machte, mit großem Kampfgeist dagegen. Zudem versuchte der SKU auch, die Hausherren mit spielerischen Mitteln zu beschäftigen. Dennoch wurde erwartungsgemäß Tormann David Affengruber zur zentralen Figur in dieser Partie. Schon nach acht Minuten lenkte er im 1:1-Duell mit Patrick Eler dessen Schuss mit Bravour zur Ecke. Keine zehn Minuten später bewahrte die Abseitsfahne die Gäste vor einem Rückstand. Als Amstetten nach gut einer halben Stunde die Hausherren besser in den Griff bekam, fiel doch das 1:0: Ante Bajic verwertete ein Zuspiel von Eler (28.). In Minute 61 war es dann neuerlich Eler, der Affengruber bezwang: Nach einem Handspiel im Strafraum stellte er den 2:0-Endstand her.

Amstetten bleibt damit weiterhin drei Punkte vor Schlusslicht Vorwärts Steyr als Liga-14. auf einem Abstiegsrang.

