Ma soillt hiatzt net spotten, weil de Sauerei bei de Freiheitlichen miassen ja aa wieder de kloan Funktionäre und Wöhler ausbaden. A wanns mi wundert, dass eahna va der Flegelei net graust, de was eahnare Altvordern im Bierzelt auffiahrn, san aa bei de Blauen anständige Leit, die se genauso wia de aundern für eahna Partei de Haxn ausreißn.

Aber des, was i unlängst auf an Parkplatz in Neuzeug gsegn hab, des war a Tausendprozentiger. Da hat oana a nach dem Desaster in der Oligarchen-Villa auf sein blauen Auto unverdrossen in HC Strache auf der Heckscheiben picka ghabt. Drüba war a Aufkleber, dass man – jetzt erst recht – am Sunnta’ die FPÖ wöhn soill. Lustigaweis is des Auto, wo des oills obnpickt, ausgerechnet a Seat "Ibiza". Hab i glacht, was i aa va eich hoff, euer Michl

