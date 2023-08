"Jersey Boys" waren auch in Amstetten ein Musical-Hit

Jukebox-Musicals sind momentan ein Selbstläufer, sagt man. Die Hits von "Four Seasons" kennt der Hörer von Popmusik irgendwie als Oldies aus dem Radio, was es mit der Band von vier ehemaligen Arbeiterkindern aus New Jersey auf sich hat, wissen die Allerwenigsten. Trotzdem haben sich die Autoren des Musicals "Jersey Boys", Marshall Brickman und Rick Elice, dazu entschlossen, keine neue Handlung um die alten Hadern zu stricken, sondern, gespickt mit ihren Songs, die Geschichte der Band nachzuerzählen: von Tellerwäschern zu Rockstars und wieder retour.

Den Intendanten des Musicalsommer Amstetten, Alex Balga, hat der Erfolg des Musicals am Broadway, im Londoner West End und dann auch in Singapur, Südafrika und in den Niederlanden überzeugt, dass er vergangenes Jahr bei den noch freien Bühnenrechten im deutschen Sprachraum zugegriffen hat. Übermäßig musste der Mut zum Risiko in Amstetten dann aber gar nicht ausfallen. Schon Balgas Vorgänger, der heuer viel zu früh verstorbene ehemalige Intendant Johann Kropfreiter, hatte auf Österreich-Premieren oder sogar Erstaufführungen im deutschen Sprachraum gesetzt und ist damit gut gefahren. Das Vertrauen des Amstettner Publikums auch gegenüber dem Unbekannten und Neuland, das die Amstettner Produktion betritt, ist groß. Nachdem am 16. Juli der letzte Vorhang gefallen ist, können Balga und Produzent Christoph Heigl von den Amstettner Veranstaltungsbetrieben (AVB) mit der vorliegenden Endabrechnung hochzufrieden sein. Zu 18 Shows – fünf Aufführungen mehr, als ursprünglich vorgesehen, mussten angesetzt werden – pilgerten 10.764 Besucher in die Johann-Pölz-Halle, was eine Rekordauslastung von 98,70 Prozent bedeutet. Balga freut sich, dass neben dem Kommerziellen an den Kassen auch das Künstlerische auf der Bühne gestimmt hat. Nicht nur die durchwegs guten Kritiken in den Zeitungen und im Rundfunk würden das nahelegen: "Standing Ovations waren an der Tagesordnung."

