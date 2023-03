"Jedes Zehntelgrad weniger Erwärmung verzögert zumindest die Katastrophe"

Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb gastiert kommende Woche in Steyr.

Österreichs renommierteste Klimaforscherin, Universitätsprofessorin Helga Kromp-Kolb, gastiert in der kommenden Woche in Steyr. Am Montag, 27. März, referiert sie abends im Hotel Christkindlwirt vor den Serviceclubs Club 41 und Round Table, tags darauf ab 19 Uhr haben sie die Initiative "Da Huat brennt", das Bildungszentrum Dominikanerhaus und Klimafokus Steyr zum öffentlichen Vortrag "Das Klima der Erde nähert sich den Kipppunkten" ins Dominikanerhaus geladen.