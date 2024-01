Jeder Zweite im Steyrer BMW-Entwicklungszentrum forscht an der Elektromobilität

Im Entwicklungszentrum des Steyrer BMW Motorenwerks entstehen die Antriebstechnologien für die künftigen Fahrzeuge von BMW. Neben der Weiterentwicklung von Dieselmotoren spielen dabei emissionsfreie Antriebsarten wie Elektromobilität eine zentrale Rolle, verlautbart der Konzern in einer Aussendung: Alleine im Jahr 2023 seien 23 Millionen Euro in die Transformation des Entwicklungszentrums investiert worden, vor allem in neue Prüfstände und modernste Messtechnik – etwa in einen Rollenprüfstand, auf dem die akustischen Emissionen des gesamten E-Antriebsstrangs im Fahrzeug gemessen werden können. Auch wird das Wärmemanagement für alle neuen BMW-Elektrofahrzeuge in Steyr entwickelt. Aktuell forschen bereits 55 Prozent der 700 Beschäftigten des Entwicklungszentrums an Elektromobilitäts-Themen.

"2023 hat die BMW Group 24 neue Fahrzeuge auf den Markt gebracht. An über 60 Prozent dieser Anläufe war die Mannschaft des Entwicklungszentrums beteiligt," sagt Josef Honeder, Leiter des Entwicklungszentrums. Mit dem 5er Touring stehe bereits der nächste BMW mit viel Know-how aus Österreich in der Startlöchern. Der Kombi soll im Frühjahr auf den Markt kommen.

