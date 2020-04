Jan Glück: "Es ist ein Privileg, in diese Schule gehen zu dürfen"

Jan Glück ist 16 Jahre alt und besucht die 2CK der Handelsakademie Steyr. Ihm und seinen Klassenkameraden hat die plötzliche Umstellung aufgrund des Covid 19-Virus ebenso zu schaffen gemacht, wie den Lehrern. Die Situation sei überaus herausfordernd, habe jedoch den Zusammenhalt untereinander gestärkt. Es werde nun auch mehr und intensiver für die Schule gearbeitet, sagt Jan Glück. Und er habe gelernt, die eigene Wohnsituation mehr zu schätzen.

Glück findet aber selbst in dieser Krise die positiven Seiten: "Ich habe auch das Privileg, in eine sehr fortschrittlich Schule zu gehen." Aber auch Kritik äußert er. Es sei für die Schüler mitunter schwierig, da die Lehrer verschiedene Kanäle und Methoden verwenden, um mit den Schülern in Kontakt zu treten. Eine einheitliche Variante wäre hier hilfreich.