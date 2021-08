Andreas Milot wird heute um 18.30 Uhr gegen Wacker Innsbruck auf der Trainerbank von Vorwärts Steyr sitzen und auch bei den weiteren Matches die Coachingzone abschreiten. Milot tritt nur wieder in die zweite Reihe, wird wieder Co-Trainer eines einstigen Fußballers, dessen Namen auch heute noch jedem Ballbuben beim SK Vorwärts ein Begriff ist: Wie der Vorstand gestern am Abend bekannt gab, sind die Gespräche mit dem "Jahrhundertspieler" Daniel Madlener so weit gediehen, dass er als neuer Trainer