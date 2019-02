Jahreshauptversammlung der Faschingsnarren

KLAUS AN DER PYHRNBAHN. Für den großen Umzug am Sonntag in der Narrenhauptstadt Steyrling wird Landeshauptmann Thomas Stelzer mit einem Pick-up abgeholt.

Die Faschingsgilde Steyrling ist heuer als Narrenlandeshauptstadt der Platzhirsch des Faschings in Oberösterreich. Bild: Privat

Wenn das riesengroße, beheizte Festzelt schon einmal dasteht, wäre es eine Todsünde, es nicht bereits am Vorabend des großen finalen Narrentreffens der Spaßvögel aus ganz Oberösterreich zu nutzen. Also packt Stefan Pangraz von der Faschingsgilde Steyrling morgen, Samstag, seinen Laptop, sein Mischpult und Abspielgeräte zusammen, um als "DJ Pango" beim Maskengschnas Platten aufzulegen. Punkt 19.11 Uhr Narrenzeit geht die Post ab. Unter der Menschenmenge, die zur Musik auf den Brettern tanzt, wird man das Ehepaar Paul Riener und Judith Riener-Weinberger nicht erkennen. Das Prinzenpaar "Judith I., das kreative Sprachentalent mit dem Jägerhut" und "Paul I., der sportliche Auto-Tandler mit blau-weißem Blut" trägt keine Narrenkappen und schwingt kein Zepter, sondern hat sich auch verkleidet. "Man wird hier wirklich niemanden finden, der nicht maskiert ist", sagt Gildepräsidentin Annegret Strasser.

Ehre für die Faschingsgilde

Wer mit solchem Feuereifer den Fasching begeht, um den konnte der Bund der Österreichischen Faschingsgilden (BÖF) keinen Weg mehr machen. Die Spaßmacher aus der Steyrling wurden heuer zum 55-jährigen Jubiläum der Gilde mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, als Narrenhauptstadt die Regentschaft über den Fasching in Oberösterreich zu übernehmen. Das bedeutete eine Reihe Verpflichtungen, die die Gilde gerne übernahm. "Mit dem Narrenwecken zu Beginn, vielen Auftritten bei Bällen im ganzen Land und dem Landesumzug in Linz hatten wir eine sehr intensive Saison", sagt Strasser, "jetzt kommt der krönende Abschluss."

Rudolf Mayr als Zirkusdirektor

Nach der Partynacht führt die Gilde am Sonntag den abschließenden Umzug an, der sich um 13 Uhr beim Feuerwehrhaus in Bewegung setzt. 20 Gilden aus dem ganzen Bundesland haben sich angemeldet, Vereine aus der Gemeinde Klaus und Umgebung rücken mit lustigen Traktorgespannen an. Landeshauptmann Thomas Stelzer wird mit einem Pick-up abgeholt, um das närrische Treiben aus nächster Nähe mitzuerleben. Zu Fuß wird Bürgermeister Rudolf Mayr (SP) unterwegs sein – er wird als Zirkusdirektor mit dem Zylinderhut auf dem Kopf und der Pferdepeitsche an der Hand einen Haufen Artisten, Tiere und Attraktionen durch den Ort treiben.

Faschingsfinale in der Region

Mit einem Umzug wird der Fasching auch in Bad Hall beendet, während in Sierning der traditionelle Rudenkirtag Tausende Gäste am Faschingsdienstag anlockt. In Steyr wird zum Faschingsende eine Strohpuppe verbrannt. Bad Halls Bürgermeister Bernhard Ruf (VP) wird nach fünf Auftrittstagen in Serie als Karnevalist beim BHCC "um acht Uhr gleich ins Bett gehen, statt vor dem Fernseher beim Villacher Fasching einzuschlafen".

