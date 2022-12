Jännerrallye mit Schwarz und Baumschlager

Drei lange Jahre mussten die Rallye-Fans warten, ehe die legendäre Jänner-Rallye im Mühlviertel wieder auf dem Programm steht. "Das ist das Highlight in der österreichischen Rallye-Szene", sagt Beifahrer-Ikone Sigi Schwarz. Der Gastwirt aus der Steyrling wird als Co-Pilot von Kris Rosenberger beim einzigen Rallye-Staatsmeisterschaftslauf in Oberösterreich an den Start gehen.

Betreut wird der VW Polo GTI Rallye2 vom BRR-Team des vielfachen Rallye-Staatsmeisters Raimund Baumschlager. Der 63-Jährige aus Rosenau am Hengstpass hat mit seinem Team nicht nur einige Boliden im Rennen, sondern geht selbst mit Beifahrer Pirmin Winklhofer in einem Skoda Fabia Rallye RS Rallye2 an den Start. "Die Jänner-Rallye bedeutet Rallye-Roulette", sagt Schwarz. Von Blitzeis, Schnee bis zu trockenem Asphalt seien verschiedenste Verhältnisse möglich, die sich noch dazu rasch ändern können. Das bedeutet vor allem auch höchste Obacht bei der Reifenauswahl. "Es gibt heuer viele neue Streckenpassagen und ein starkes Starterfeld, auch mit einigen internationalen Fahrern", sagt Schwarz, der mit Rosenberger in die Top 8 kommen möchte.

Autor Stefan Minichberger

