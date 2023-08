Jägerstätter: "Besser die Hände gefesselt als der Wille"

Franz Jägerstätter in militärischer Ausbildung am Motorrad in Enns (3. v. li.)

Vor 80 Jahren, am 9. August 1943, wurde der oberösterreichische Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter in Brandenburg an der Havel enthauptet. Am 1. März 1943 erklärte er bei seiner Einberufung in Enns, dass er gegen sein religiöses Gewissen handeln würde, wenn er für den nationalsozialistischen Staat kämpfen würde, und er könne nicht gleichzeitig Nationalsozialist und Katholik sein.