"Ist viel zu wenig bekannt, wo die EU überall mitzahlt"

"Österreich verzeichnet beim Thema Europäische Union die niedrigsten Akzeptanzwerte aller Mitgliedstaaten", sagte gestern Europaabgeordneter Hannes Heide bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Bezirksvorsitzender Katrin Auer (SP) in Steyr. Laut Heide liegt das maßgeblich "am EU-Mobbing durch VP und FP." Häufig sei von Österreich als Nettozahler die Rede. "Viel zu wenig wird darauf hingewiesen, wie viel Geld auch wieder zu uns zurückfließt."

Heide nannte konkrete Beispiele für "EU-Gelder, von denen kaum jemand weiß". So würden etwa 159 Millionen Euro für den Heizungstausch in Österreich zur Verfügung gestellt. 172 Millionen Euro für Laptops für Schülerinnen und Schüler oder 130 Millionen Euro für den Reparaturbonus bereitgestellt. "Es gibt keine Entscheidung der EU, an der nicht mindestens eine Österreicherin oder ein Österreicher beteiligt ist", ergänzt Heide. Zudem nennt der Europa-Politiker für Steyr, Steyr-Land und Kirchdorf insgesamt 57 Projekte, die mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, in der Periode 2014 bis 2020 gefördert worden sind: Von der Ennstal-Radwegsanierung über die Betriebserweiterung bei der Firma pack it! bis zur Einrichtung einer Galerie im Stadttheater Bad Hall. EFRE soll einen Beitrag leisten, Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen zu minimieren und Lebensbedingungen in strukturschwächeren Regionen zu verbessern.

Für Steyr hebt Stadträtin Katrin Auer besonders das Umrüsten der Busflotte auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb hervor: "Ende 2025 soll der Linienbetrieb zu einem Gutteil elektrisch laufen." In Summe elf Elektrobusse sollen angeschafft werden. Möglich ist das nur mit so genannten EBIN-Förderungen (Emissionsfreie Busse und Infrastruktur) von der EU. "80 Prozent der Mehrkosten (gegenüber Diesel-Bussen) bei der Anschaffung von Bussen sowie 40 Prozent der Kosten für das Errichten der Lade-Infrastruktur werden so finanziert", sagt die SP-Politikerin. Insgesamt liege die Fördersumme bei elf Elektrobussen für Steyr bei 3.168.000 Euro. Heide appellierte abschließend an der Europawahl am 9. Juni teilzunehmen.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst