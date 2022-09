"Ist Luise da?": Codewort schützt Frauen in Bedrängnis

AMSTETTEN. Der Ernstfall ist seit dem Frühjahr, seitdem sich die Amstettner Gastronomie an dem Code "Ist Luise da?" beteiligt hat, erst ein einziges Mal in einem Lokal aufgetreten. Ein Gast war gegenüber einem Mädchen zudringlich geworden, das sich dann mit der Frage nach "Luise" an der Bar Hilfe verschafft hat.

"Der Wert liegt wahrscheinlich insbesondere in der Prävention", sagt Sonja Mille vom Amstettner Frauenhaus. Gemeinsam mit den Gastwirten, in deren Lokalen nun ein Plakat mit dem Emblem der aus den USA stammenden und über Deutschland nach Österreich gelangten Aktion "Ist Luise da?" hängt, hat das Frauenhaus einen Verhaltensplan für das Servicepersonal festgelegt, wenn eine Gästin in Gefahr gerät, Opfer von sexueller Gewalt zu werden. Auf das Codewort "Luise" hin begleiten Kellner und Barkeeper Frauen zum Taxi, bringen vergessene Gegenstände nach oder stellen zudringlich gewordene Verehrer zur Rede.

"Gelegentlich mag es gewisse Vorfälle geben, noch weit weg von einem Übergriff, bei denen sich Männer nicht korrekt verhalten haben", sagt Robert Gelbmann, Chef von "Yellow", "Sound", "Steh-Achterl" und "K1-Discoclub". Sein Personal greift dann immer für alle Beteiligten beruhigend ein und schlichtet. "Für die wirklich fernliegende, aber denkbare Möglichkeit, dass ein Mädchen mit ,K.-o.-Tropfen’ gefügig gemacht werden soll, ist das Codewort, das es noch sagen kann, aber vielleicht sogar eine Rettung." Als Sicherheitsnetz für weibliche Gäste sieht auch Gastronom Werner Seifert ("Hofcafe" und "Cocktailbar Mojo") den Wert des Schlüsselwortes, das in Not an das Personal gerichtet werden kann. Bei seinen Angestellten fällt jedenfalls bei "Luise" sofort der Groschen. Und jungen Frauen in Not werde dann geholfen.