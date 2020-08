Fäkalkeime: Halb Steyr muss Wasser abkochen

Auf behördlichen Geheiß muss seit Freitagnachmittag das Leitungswasser in allen Steyrer Stadtteilen westlich der Enns auf den Herd gestellt und mindestens drei Minuten abgekocht werden. Die Stadtbetriebe hatten bei einer Routinebeprobung in 100 Milliliter Leitungswasser 12 KEB (koliniebildende Einheiten) bei Escheria-coli-Bakterien und 8 KEB bei Enterokokken festgestellt. Für beide Fäkalkeime liegt der Grenzwert bei Null, sie dürfen im Trinkwasser gar nicht vorkommen.

Die Stadtbetriebe gaben daraufhin eine großflächige Warnung aus, dass das Leitungswasser in den Stadtteilen Steyrdorf, Gründberg, Unterhimmel, Wehrgraben, Innere Stadt und Pyrach nur noch abgekocht zum Trinken, Kochen und Zähneputzen verwendet werden darf.

Ursache unbekannt

„Wir wissen derzeit nur, dass die Verunreinigungen im Leitungsnetz aufgetreten sind“, sagt der Geschäftsführer der Stadtbetriebe Peter Hochgatterer. Dass die Keime über Wiesen und Felder in die städtischen Brunnen eingeschwemmt worden seien, könne man ausschließen. „Darüber hinaus ist uns die Ursache noch völlig unbekannt“, sagte Hochgatterer, der zur Behebung der Verseuchung auch die Fachleute der oö. Landesregierung beigezogen hat.

Ausgangspunkt in Steyrdorf?

Von der von den Stadtbetrieben ausgegebenen Warnung, dass das Trinkwasser unbehandelt ungenießbar ist, ist die Hälfte der Steyrer Haushalte betroffen, das sind rund 20.000 Einwohner. Hochgatterer betont, dass man dabei einen „sehr weiten Sicherheitsradius“ gezogen habe: „Den genauen Ausgangspunkt der Verunreinigung müssen wir erst noch finden.“ Dieser wird nach den ersten Erkenntnissen im Steyrdorf vermutet.

Großreinigung startet am Dienstag

Mehr wissen werde man am Montag, wenn weitere detaillierte Laborbefunde einlangten, sagte Hochgatterer. Dann werde man schon eingrenzen können, an welcher Stelle des Leitungsnetzes die Keime eingebracht worden seien. Am Dienstag werde eine Spezialfirma dann mit einer Großreinigung des Leitungsnetzes mit Chlor beginnen. Bis beim Trinkwasser Entwarnung gegeben werden könne, würden sicher noch einige Tage vergehen.

Kein Zusammenhang mit Keimen im Spital

Keinen Zusammenhang sieht der Chef der Stadtbetriebe mit einer Verseuchung des Trinkwassers mit Fäkalkeimen, die vor zwei Wochen im Landeskrankenhaus aufgetreten war. Das Spital decke seinen Wasserbedarf großteils aus eigenen Brunnen und verfüge über ein eigenes Versorgungsnetz. „Das dürften zwei getrennte Ereignisse sein“, sagt Hochgatterer, „wir betrachten die beiden Trinkwasserverunreinigungen derzeit als voneinander getrennte Fälle“.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at